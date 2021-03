Il vaccino di Nicola Morra diventa un caso politico (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra risponde alle polemiche dopo il caso del vaccino: “Favoritismo per miei parenti? Sono morti…” “Sabato mattina, 20 marzo, mi sono recato presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in viale degli Alimena per fare un controllo, esattamente come ho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della commissione parlamentare Antimafiarisponde alle polemiche dopo ildel: “Favoritismo per miei parenti? Sono morti…” “Sabato mattina, 20 marzo, mi sono recato presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in viale degli Alimena per fare un controllo, esattamente come ho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lite Nicola Morra-vertice Asp a Cosenza. Il parlamentare avrebbe lamentato l'impossibilità di prenotare telefonicam… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare… - nicola_pinna : La #Sardegna vieta gli arrivi dalle regioni in zona rossa. Stop all’esodo (già iniziato) verso le seconde case. Ord… - marcovarini : La sfuriata di Nicola Morra per far vaccinare i parenti. Figuraccia a 5Stelle - Il Tempo - ManuPerra56 : RT @Storace: Nicola #Morra, professione senatore. Per il #vaccino dei suoceri fa casino alla #Asl di #Cosenza. Lo fa per tutti o solo per i… -