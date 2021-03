Il sindaco in Lombardia che va a prendere gli anziani a casa per farli vaccinare | VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Sapete chi è Giuseppe Papa? Alla fine di questo articolo conoscerete la storia del sindaco di un piccolo paese lombardo che si è comportato come un vero “primo cittadino“. Ieri vi abbiamo raccontato del caos prenotazioni in Lombardia che ha portato al paradosso per cui le fiale c’erano ma non gli anziani da vaccinare. Ad esempio a Cremonafiere dovevano presentarsi in 600 ma il sistema di prenotazioni gestito da Aria SpA ne ha contattati solo 58. Un sindaco con tanto spirito di iniziativa ha deciso di rimediare al problema. Andando a prendere gli anziani a casa con un pulmino. Si tratta di Giuseppe Papa, primo cittadino di San Bassano, un piccolo paese di 2mila abitanti nella provincia di Cremona Giuseppe Papa: il sindaco in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Sapete chi è Giuseppe Papa? Alla fine di questo articolo conoscerete la storia deldi un piccolo paese lombardo che si è comportato come un vero “primo cittadino“. Ieri vi abbiamo raccontato del caos prenotazioni inche ha portato al paradosso per cui le fiale c’erano ma non glida. Ad esempio a Cremonafiere dovevano presentarsi in 600 ma il sistema di prenotazioni gestito da Aria SpA ne ha contattati solo 58. Uncon tanto spirito di iniziativa ha deciso di rimediare al problema. Andando aglicon un pulmino. Si tratta di Giuseppe Papa, primo cittadino di San Bassano, un piccolo paese di 2mila abitanti nella provincia di Cremona Giuseppe Papa: ilin ...

