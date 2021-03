Il sindaco di San Bassano organizza un bus per portare gli anziani a vaccinarsi a Cremona (Di lunedì 22 marzo 2021) La bufera scatenatasi sull' Asst di Cremona, ma che oramai ha coinvolto l'intera giunta di Regione Lombardia sul caso del sistema delle prenotazioni per i vaccini che è in tilt da ormai due giorni, ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) La bufera scatenatasi sull' Asst di, ma che oramai ha coinvolto l'intera giunta di Regione Lombardia sul caso del sistema delle prenotazioni per i vaccini che è in tilt da ormai due giorni, ...

Advertising

ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #PIRLO: “#INTER FORTUNATA. IL SINDACO #SALA LA FA ANCORA ENT… - LegaSalvini : ?Se butti i rifiuti per strada a Sesto San Giovanni il sindaco della #Lega te li fa raccogliere - ChiaraNatalini : @tagadala7 'I miei' riferito ai suoi anziani. Il sindaco di San Bassano premio Nobel per la pace, l'empatia, la solidarietà. #vaccini - bagnacaoda : Il Sindaco di San Bassano che guida personalmente il pulmino dei Servizi Sociali e porta gli anziani del suo Comune… - Grolos1Lo : RT @lapoelkann_: Bravo il sindaco di San Bassano che viste le fiale aperte, ma la mancanza di pazienti (per errori di comunicazioni) ha pre… -