Il siero anti covid in Campania: quali province vaccinano di più (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania vanta l’82,38% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, ma ci sono anche province come Avellino e Benevento che finora hanno vaccinato poco. Quello che è emerge dai dati disponibili sulla piattaforma on line della regione Campania è una capacità più che buona di somministrare le dosi di vaccino e una card interattiva che attesta l’avvenuta vaccinazione. I dati riferiscono di 425.651 prenotazioni, nelle categorie ammesse, che comprendono anche i fragili e i volontari della protezione civile, e 635.388 vaccini effettuati, assommando anche il personale sanitario della primissima fase a dicembre. Sono soprattutto le donne a richiedere il vaccino. Finora sono 259.540, rispetto ai 156.111 uomini. E appartengono soprattutto al personale scolastico (117.809) contro i 38.527 colleghi uomini. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLavanta l’82,38% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, ma ci sono anchecome Avellino e Benevento che finora hanno vaccinato poco. Quello che è emerge dai dati disponibili sulla piattaforma on line della regioneè una capacità più che buona di somministrare le dosi di vaccino e una card interattiva che attesta l’avvenuta vaccinazione. I dati riferiscono di 425.651 prenotazioni, nelle categorie ammesse, che comprendono anche i fragili e i volontari della protezione civile, e 635.388 vaccini effettuati, assommando anche il personale sanitario della primissima fase a dicembre. Sono soprattutto le donne a richiedere il vaccino. Finora sono 259.540, rispetto ai 156.111 uomini. E appartengono soprattutto al personale scolastico (117.809) contro i 38.527 colleghi uomini. ...

E anche Sharon Stone l'ha fatto ... anche le star di Hollywood fanno la fila per ricevere il siero. Poi, per incoraggiare anche gli ... Leggi anche › Sharon Stone e la battaglia anti Covid - 19: "Vaccino bene comune, grazie a ...

AstraZeneca, studio: "Efficacia 100% contro casi gravi" ...continuerà ad analizzare i dati' di efficacia e sicurezza che emergono dagli studi sul vaccino anti ... co - lead principal investigator del nuovo studio di fase 3 condotto sul siero anglo - svedese ...

