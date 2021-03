Il retroscena | Grosso | sì al Frosinone anche per otto partite e senza vincoli Era stato in corsa prima di Nesta

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 22 marzo 2021) Fabioha detto sì ale non ha messoparticolari sul nuovo contratto. Il tecnico esonerato dal Sion e che si libereràalcun tipo di problema, ha accettato da parte del club di Stirpe una proposta soltanto per, superando l’iniziale richiesta che avrebbe potuto prevedere un contratto fino al 2022. E’ possibile che venga messa sul contratto un opzione di rinnovo automatico in caso di playoff, un obiettivo oggi non semplice da realizzare.ha grande voglia di tornare a lavorare, lo stesso aspetto economico non sarebbe un problema e – come anticipato – i contatti possono portare a una rapida fumata bianca. In queste oreè a Torino ma si sta organizzando per l’incontro con il suo probabile nuovo club. ...