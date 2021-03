Il punto di non ritorno del tifo: gli insulti razzisti (e non solo) a Nwankwo Simy (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli stadi sono chiusi a causa della pandemia e i social diventano il modo per trasferire l’odio (non sportivo) dagli spalti al divano di casa. I conigli da tastiera, non i leoni: quelli che mandano in libertà le proprie dita su una tastiera di uno smartphone o di un pc per dare libero sfogo alle proprie frustrazioni sportive, condite da quel razzismo che spesso abbiamo visto e ascoltato tra curve e tribune degli stadi italiani. L’ultima vittima è stato l’attaccante nigeriano del Crotone Nwankwo Simy, autore di una doppietta nel match disputato sabato pomeriggio all’Ezio Scida. Nwankwo Simy pubblica gli insulti ricevuti su Instagram Un odio razziale, condito dai peggiori auspici rivolti al figlio del calciatore. Ma Nwankwo Simy ha deciso di squarciare il velo del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli stadi sono chiusi a causa della pandemia e i social diventano il modo per trasferire l’odio (non sportivo) dagli spalti al divano di casa. I conigli da tastiera, non i leoni: quelli che mandano in libertà le proprie dita su una tastiera di uno smartphone o di un pc per dare libero sfogo alle proprie frustrazioni sportive, condite da quel razzismo che spesso abbiamo visto e ascoltato tra curve e tribune degli stadi italiani. L’ultima vittima è stato l’attaccante nigeriano del Crotone, autore di una doppietta nel match disputato sabato pomeriggio all’Ezio Scida.pubblica gliricevuti su Instagram Un odio razziale, condito dai peggiori auspici rivolti al figlio del calciatore. Maha deciso di squarciare il velo del ...

