Il principe William | che «non si sente affatto intrappolato dalla vita da royal»

Nell'intervista bomba a Oprah Winfrey, il principe Harry ha affermato che suo fratello William, suo padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II, sarebbero tutti «intrappolati» dalla loro vita reale. William, come real protocollo comanda, non s'è dato pena di rispondere al fratello. L'hanno fatto però persone a lui vicine, che rispondendo alle domande del prestigioso quotidiano britannico The Sunday Times hanno tratteggiato ben altro ritratto del primogenito di Carlo e Diana.

