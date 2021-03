Il presidente della Regione Puglia ha smentito l'indiscrezione (Di lunedì 22 marzo 2021) "Tutto falso", così Emiliano smentisce la notizie della zona rossa rafforzata in Puglia. Emiliano: “Puglia in zona rossa rafforzata? Tutto falso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) "Tutto falso", così Emiliano smentisce la notiziezona rossa rafforzata in. Emiliano: “in zona rossa rafforzata? Tutto falso” su Notizie.it.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della 'Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ric… - amnestyitalia : #Turchia Arrestato presidente della più importante Ong del paese - tg2rai : Il messaggio del presidente della Repubblica, #SergioMattarella, in occasione della 26esima Giornata nazionale dell… - oldo_bis : RT @catirafaella: Non mi capacito di come uno come Nicola #Morra, che si presenta con la scorta al centro vaccinale di Cosenza, aggredisce… - mario_bontempo : RT @GPalazzol: Se il Presidente della Commissione Antimafia si comporta con arroganza per tutelare i suoceri, non ha capito che il primo d… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Trentino, insulti sessisti a colleghe: si dimette presidente della Lega La Stampa Pianelli e Magi: alle elezioni nella lista di Casamenti ORBETELLO. Michele Pianelli e Silvia Magi, entrambi tesserati della Lega, correranno alle prossime elezioni comunali di Orbetello con la lista Patto per il Futuro del candidato sindaco Andrea Casament ...

La Regione prova ad accelerare sui vaccini: pronti 10 mila infermieri, entrano in campo anche gli specializzandi «Noi – assicura Stefano Giglio, il presidente dell’Ordine di Udine ... Oggi, alle 11.30, nella sede della Protezione civile a Palmanova, anche i rettori delle università di Udine e ...

ORBETELLO. Michele Pianelli e Silvia Magi, entrambi tesserati della Lega, correranno alle prossime elezioni comunali di Orbetello con la lista Patto per il Futuro del candidato sindaco Andrea Casament ...«Noi – assicura Stefano Giglio, il presidente dell’Ordine di Udine ... Oggi, alle 11.30, nella sede della Protezione civile a Palmanova, anche i rettori delle università di Udine e ...