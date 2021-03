Il pomeriggio magico di Laurienté: gol su punizione da 40 metri e prima convocazione in Nazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Una punizione dalla traiettoria insolita e la prima convocazione con i Bleus. Questa la pazzesca domenica vissuta da Armand Laurienté che lo ha portato sotto i riflettori dopo un timido inizio di carriera. Il giovane centrocampista del Lorient con il suo capolavoro balistico da 40 metri ha fissato il risultato sull’1-1 nella sfida contro il Nantes, ma il suo pomeriggio di gloria ancora non era terminato: il classe ’98 di origini guadalupensi, 3 gol e 3 assist finora in stagione, è stato infatti chiamato dal CT Didier Deschamps in sostituzione dell’infortunato Aouar. Le résumé vidéo du #FCNFCL (1-1)https://t.co/AV9XQljbHG pic.twitter.com/LGu4DNLurR — FC LORIENT (@FCLorient) March 22, 2021 Foto: Twitter Lorient L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Unadalla traiettoria insolita e lacon i Bleus. Questa la pazzesca domenica vissuta da Armandche lo ha portato sotto i riflettori dopo un timido inizio di carriera. Il giovane centrocampista del Lorient con il suo capolavoro balistico da 40ha fissato il risultato sull’1-1 nella sfida contro il Nantes, ma il suodi gloria ancora non era terminato: il classe ’98 di origini guadalupensi, 3 gol e 3 assist finora in stagione, è stato infatti chiamato dal CT Didier Deschamps in sostituzione dell’infortunato Aouar. Le résumé vidéo du #FCNFCL (1-1)https://t.co/AV9XQljbHG pic.twitter.com/LGu4DNLurR — FC LORIENT (@FCLorient) March 22, 2021 Foto: Twitter Lorient L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

vale_ria_ : @ilvelieromagico @gisellebardot @ItaloJVB @LuciaMis1 @Gvandercoelen @DavePollak4 @flayawa @NinaRicci_us… - SaraPacini97 : ieri pomeriggio ero in questo posto magico ?? - vale_ria_ : @ilvelieromagico @gisellebardot @ItaloJVB @cristianalaz @LuciaMis1 @25O319 @Gvandercoelen @VivianaP1511… - sister_magister : RT @RadioGazzarra: Secondo appuntamento del magico weekend di #cagnarra. Da non perdere. Oggi pomeriggio alle 15 su - DeianiraS : comunque ci pensate che ieri pomeriggio c'era gente convinta che tommaso non volesse vederlo e lo evitasse, io cont… -