Il personale sanitario italiano candidato al Premio Nobel per la Pace (Di lunedì 22 marzo 2021) “Sono donne e uomini del nostro servizio sanitario nazionale, non mi è mai piaciuto usare la parola eroe. Sono persone che hanno fatto il loro lavoro dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai e continuano a farlo. Tutti, in questo anno così complicato, hanno capito quanto sia importante avere un servizio sanitario all’altezza”. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla cosi’ dei sanitari italiani, figure riconosciute universalmente come il simbolo di questa pandemia per le quali e’ arriva la candidatura a Premio Nobel per la Pace, proposta dalla Fondazione Gorbachev, che ha la sua attività più caratterizzante nell’organizzazione dei Summit Mondiali dei Premi Nobel per la Pace. L’alto merito andrebbe riconosciuto ai “medici, infermieri, farmacisti, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “Sono donne e uomini del nostro servizionazionale, non mi è mai piaciuto usare la parola eroe. Sono persone che hanno fatto il loro lavoro dalla mattina alla sera senza risparmiarsi mai e continuano a farlo. Tutti, in questo anno così complicato, hanno capito quanto sia importante avere un servizioall’altezza”. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla cosi’ dei sanitari italiani, figure riconosciute universalmente come il simbolo di questa pandemia per le quali e’ arriva la candidatura aper la, proposta dalla Fondazione Gorbachev, che ha la sua attività più caratterizzante nell’organizzazione dei Summit Mondiali dei Premiper la. L’alto merito andrebbe riconosciuto ai “medici, infermieri, farmacisti, ...

Advertising

RobertoBurioni : Ha ragione Giuseppe Cruciani: se non c'è una legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi ognuno può fare… - VanityFairIt : Il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al Premio Nobel per la Pace 2021. «È stato il primo nel m… - msgelmini : Solidarietà alla senatrice @LiciaRonzulli per le minacce ricevute online dopo la presentazione di un suo ddl sull’o… - robreg1 : RT @Pensiero0: @LiciaRonzulli @ilgiornale Solidarietà e condivisione. ••• Minacce di morte alla senatrice Licia #Ronzulli per il disegno di… - Grosiglioni : RT @HuffPostItalia: Il personale sanitario italiano candidato al Premio Nobel per la Pace -