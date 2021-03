Il paradosso della Lombardia che commissaria se stessa (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Andrea Diodato/ Getty Images)La Regione Lombardia ha commissariato la sua società in-house Aria dopo il caos avvenuto nelle scorse settimane sul fronte vaccinazioni, ritenendola “incapace di gestire le prenotazioni in modo decente”. Dal mancato invio degli sms per le prenotazioni, alla comunicazione di indirizzi sbagliati, tempi errati e appuntamenti saltati, queste sono tutte le problematiche subite nelle ultime settimane dalle cittadine e dai cittadini lombardi in coda per un vaccino. Così i vertici della Regione hanno attaccato il consiglio di amministrazione della società, incaricata della gestione delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini, addossandogli tutte le responsabilità. “I disservizi informatici hanno creato disagi a molti cittadini e inficiato il lavoro di tanti ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Andrea Diodato/ Getty Images)La Regionehato la sua società in-house Aria dopo il caos avvenuto nelle scorse settimane sul fronte vaccinazioni, ritenendola “incapace di gestire le prenotazioni in modo decente”. Dal mancato invio degli sms per le prenotazioni, alla comunicazione di indirizzi sbagliati, tempi errati e appuntamenti saltati, queste sono tutte le problematiche subite nelle ultime settimane dalle cittadine e dai cittadini lombardi in coda per un vaccino. Così i verticiRegione hanno attaccato il consiglio di amministrazionesocietà, incaricatagestione delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini, addossandogli tutte le responsabilità. “I disservizi informatici hanno creato disagi a molti cittadini e inficiato il lavoro di tanti ...

