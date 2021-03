Il Paradiso delle Signore | trama 22 marzo | una relazione pericolosa

(Di lunedì 22 marzo 2021) La nuova settimana di programmazione de Ilruoterà intorno al misterioso personaggio di Dante Romagnoli, come spiega ladi oggi, lunedì 22. L'uomo ha annunciato che sarebbe partito per un viaggio di lavoro, ma ha dimenticato la sua agenda che è inavvertitamente finita nelle mani sbagliate, una disattenzione che gli costerà molto cara. Intanto, Giuseppe Amato si lascerà coinvolgere in affari poco leciti, mentre Gloria si comporterà in maniera del tutto inaspettata con Stefania. Vittorio Conti, nel frattempo, dopo aver risollevato le vendite del grande magazzino milanese che erano crollate a causa dell'abito british di Gabriella, sarà molto interessato ad intraprendere una collaborazione con l'America. L'affare gli è stato proposto da Dante e Conti deciderà di ...

Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda il 23 marzo su Rai 1, rivelano che per Marta e Dante potrebbero essere in arrivo ...