Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 marzo: Fiorenza tradisce Dante e si vendica di Adelaide

La puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore vedrà al centro dell'attenzione il segreto tra Dante e Marta. Il nuovo arrivato non è riuscito a tenere nascosto il vero motivo per cui ha deciso di tornare a Milano e adesso potrebbero scombussolarsi completamente gli equilibri. Sua cugina Fiorenza, la quale ha scoperto tutto, sembrerà pronta a sfruttare le informazioni venute in suo possesso per vendicarsi di Adelaide. Cosimo, intanto, sarà davvero distrutto dopo aver appreso che l'affare con Umberto è sfumato per sempre.

anticipazioni 23 marzo: Giuseppe incontra l'intermediario

Le anticipazioni della puntata di martedì 23 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Giuseppe incontrerà l'intermediario.

