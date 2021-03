Il Paradiso delle signore | anticipazioni 23 marzo | Cosimo in rovina

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 22 marzo 2021) Terribile notizia in arrivo perBergamini a Il. Lerelative alla puntata in onda domani 23, rivelano che Umberto dirà al giovane che il loro affare è saltato definitivamente e che nessuno potrà fare nulla. Bergamini, si ritroverà così letteralmente in. Nel frattempo, le Veneri si organizzeranno per fare un regalo di compleanno a Stefania. Intanto, Girolamo presenterà a Giuseppe, l'intermediario che li aiuterà a mettere in atto il loro losco piano. Infine, Fiorenza Gramini nell'ansia di vendicarsi di Adelaide, rischierà di svelarle ciò che ha scoperto su Dante e Marta. Il, trama 23: le Veneri si organizzano per ...