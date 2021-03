Il Napoli è un club con ambizioni europee o un club da settimana tipo? Podcast Napolista (Di lunedì 22 marzo 2021) La vittoria sulla Roma, dopo quella sul Milan, riapre il discorso Champions per il Napoli. Il raggiungimento del quarto posto potrebbe portare a una ulteriore riflessione di De Laurentiis sull’allenatore calabrese. Il Podcast Napolista si divide ma non troppo. Il Buono (Toto Malfitano) in minoranza. Il Brutto (Alessandro Montano) e il Napolista (Massimiliano Gallo) non hanno dubbi. https://api.spreaker.com/v2/episodes/44003803/download.mp3E ancora: che senso ha oggi saper lavorare in condizioni di settimana tipo se si vuole essere un club “europeo”? Ma il Napoli è un club con ambizioni europee? Questo e altro nella decima puntata del Podcast ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) La vittoria sulla Roma, dopo quella sul Milan, riapre il discorso Champions per il. Il raggiungimento del quarto posto potrebbe portare a una ulteriore riflessione di De Laurentiis sull’allenatore calabrese. Ilsta si divide ma non troppo. Il Buono (Toto Malfitano) in minoranza. Il Brutto (Alessandro Montano) e ilsta (Massimiliano Gallo) non hanno dubbi. https://api.spreaker.com/v2/episodes/44003803/download.mp3E ancora: che senso ha oggi saper lavorare in condizioni dise si vuole essere un“europeo”? Ma ilè uncon? Questo e altro nella decima puntata del...

Advertising

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Vanacore per la scomparsa di… - napolista : Il Napoli è un club con ambizioni europee o un club da settimana tipo? Podcast Napolista Fareste una riflessione s… - infoitsport : Venerato: 'Allegri andrà in un top club. Napoli: in lizza Inzaghi e altri 3 mister' - violanews : Ag. Hysaj: 'Al 99% via da Napoli, parliamo con altri club'. C'è la Fiorentina? - - filippo1176 : @Lelle__94 @Fabiano63334135 @ZZiliani @tackleduro Quando dice nessuno, intende club importanti! Mettesse in pratica… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli club Risentimento all'adduttore, Cristante lascia il ritiro della Nazionale Il 26enne centrocampista della Roma, che dopo la partita di ieri sera all'Olimpico contro il Napoli ha accusato un risentimento adduttorio, ha lasciato oggi il ritiro azzurro per far rientro al club ...

La Juve è una polveriera. Che cosa può succedere ...a Pirlo aggiudicarsi la Coppa Italia unita alla Supercoppa italiana già vinta contro il Napoli e la ... A fine anno il club farà le sue valutazioni ma non è così scontato che non si decida di cambiare ...

Allegri ospite a Sky Calcio Club: appuntamento dopo Roma-Napoli alle 22.45 Sky Sport Il Napoli è un club con ambizioni europee o un club da settimana tipo? Podcast Napolista E ancora: che senso ha oggi saper lavorare in condizioni di settimana tipo se si vuole essere un club “europeo”? Ma il Napoli è un club con ambizioni europee? Questo e altro nella decima puntata del ...

Napoli, incontro per Kaio Jorge: la valutazione del Santos 2 Il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge. Come scrive AreaNapoli.it, il club partenopeo ha incontrato, nel weekend, alcuni intermediari che rappresentano il giovane attaccante del Santos, valutato into ...

Il 26enne centrocampista della Roma, che dopo la partita di ieri sera all'Olimpico contro ilha accusato un risentimento adduttorio, ha lasciato oggi il ritiro azzurro per far rientro al......a Pirlo aggiudicarsi la Coppa Italia unita alla Supercoppa italiana già vinta contro ile la ... A fine anno ilfarà le sue valutazioni ma non è così scontato che non si decida di cambiare ...E ancora: che senso ha oggi saper lavorare in condizioni di settimana tipo se si vuole essere un club “europeo”? Ma il Napoli è un club con ambizioni europee? Questo e altro nella decima puntata del ...2 Il Napoli fa sul serio per Kaio Jorge. Come scrive AreaNapoli.it, il club partenopeo ha incontrato, nel weekend, alcuni intermediari che rappresentano il giovane attaccante del Santos, valutato into ...