Il mostro della cripta | il poster del film in esclusiva e i segreti di una lavorazione complicata

Il poster de Il mostro della cripta, il nuovo horror comedy dei Manetti Bros, è stato svelato in esclusiva nel primo panel di oggi dell'UltraPop Festival, insieme ad alcuni segreti in merito alle riprese sul set. Le riprese per Il mostro della cripta, il nuovo horror comedy scritto dai Manetti bros, sono state difficili e pieni di imprevisti: ma possiamo finalmente svelarvi i segreti della lavorazione e anche il poster del film in esclusiva. La nuova pellicola firmata dalla sceneggiatura dei Manetti Bros e dalla regia di Daniele Misischia, è stata raccontata nel primo panel di UltraPop Festival 2021 proprio oggi, lunedì 22 Marzo.

