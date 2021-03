Il Milan formato trasferta fa paura: 12 vittorie e record eguagliato! (Di lunedì 22 marzo 2021) La cosa è osservabile da diverse angolazioni. C'è chi sostiene che senza pubblico il fattore campo sia ininfluente. Chi invece spiega che la differenza tra casa e trasferta resta: il viaggio di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) La cosa è osservabile da diverse angolazioni. C'è chi sostiene che senza pubblico il fattore campo sia ininfluente. Chi invece spiega che la differenza tra casa eresta: il viaggio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan formato Il Milan formato trasferta fa paura: 12 vittorie e record eguagliato! Anche perché se il Milan resta lassù, in piena zona Champions e con la coda dell'occhio ancora rivolta all'Inter, è evidentemente grazie al rendimento in trasferta. Riflessione che ne innesca ...

Mancini e l'Italia verso Qatar 2022: 'Mi dispiacerebbe non avere i giocatori dell'Inter' ...e Milan. Il commissario tecnico azzurro ha parlato del gruppo che prenderà parte alle sfide di qualificazione ma soprattutto all'imminente inizio degli Europei: "Il gruppo è praticamente già formato -...

Il Milan formato trasferta fa paura: 12 vittorie e record eguagliato! La Gazzetta dello Sport Impresa del Benevento contro la Juve, Milan e Lazio ok 22/03/2021 - L'Inter continua a vincere, anche quando resta ferma a causa dei numerosi contagiati covid, perché la Juventus va incontro a un'imprevedibile caporetto casalinga. A 'tradire' è uno dei su ...

Attenti al Don!', nuova trasmissione di don Mazzi (ANSA) - MILANO, 22 MAR - Dal 23 marzo alle 12.00, sui canali social della Fondazione Exodus, parte "Attenti al Don!", nuovo programma di interviste a personaggi di spicco della società italiana nato ...

