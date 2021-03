Il look del giorno, come si abbinano le calze a pois (Di lunedì 22 marzo 2021) Le calze della primavera 2021? Sono particolari, velatissime e sofisticate. Una versione intramontabile è quella che aggiunge al collant il ricamo pois, il tocco di ironia e femminilità che sdrammatizza il tubino nero come visto nella sfilata primavera estate di Saint Laurent. Le calze velate a pois nella collezione primavera estate 2021 di Saint Laurent. Le calze a pois, come si portano nella primavera 2021 Mix tra rigore bon ton e suggestioni del passato. E’ il binomio visto nella collezione primavera estate 2021 di Saint Laurent. Due i protagonisti. Il primo è il mini abito tutto nero, definito da Chanel “la divisa per la donna elegante e contemporanea”, e qui interpretato da un’altra iconica maison francese in versione jacket-dress, con bottoni ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Ledella primavera 2021? Sono particolari, velatissime e sofisticate. Una versione intramontabile è quella che aggiunge al collant il ricamo, il tocco di ironia e femminilità che sdrammatizza il tubino nerovisto nella sfilata primavera estate di Saint Laurent. Levelate anella collezione primavera estate 2021 di Saint Laurent. Lesi portano nella primavera 2021 Mix tra rigore bon ton e suggestioni del passato. E’ il binomio visto nella collezione primavera estate 2021 di Saint Laurent. Due i protagonisti. Il primo è il mini abito tutto nero, definito da Chanel “la divisa per la donna elegante e contemporanea”, e qui interpretato da un’altra iconica maison francese in versione jacket-dress, con bottoni ...

