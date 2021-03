«Il governo Conte ha insabbiato le notizie sui morti di Covid». La denuncia dello Spiegel (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Tutti noi ci ricordiamo di quando Giuseppe Conte, a precisa domanda di Lilli Gruber sull’imminente arrivo del Covid-19, rispose sicuro: «Siamo prontissimi». Di più: l’allora presidente del Consiglio parlò di «misure cautelative all’avanguardia rispetto a tutti gli altri Paesi». Come è andata poi a finire lo sappiamo tutti: l’Italia si è dimostrata completamente impreparata a gestire l’emergenza pandemica, e nella memoria collettiva degli italiani sono ancora vivissime le tristi immagini dei camion militari che, a Bergamo, trasportavano le salme dei morti per Covid. E sebbene il governo Conte abbia poi pateticamente provato a parlare di «modello Italia» (smentito da tutti), ora stanno sempre più emergendo le colpe dell’esecutivo giallofucsia nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Tutti noi ci ricordiamo di quando Giuseppe, a precisa domanda di Lilli Gruber sull’imminente arrivo del-19, rispose sicuro: «Siamo prontissimi». Di più: l’allora presidente del Consiglio parlò di «misure cautelative all’avanguardia rispetto a tutti gli altri Paesi». Come è andata poi a finire lo sappiamo tutti: l’Italia si è dimostrata completamente impreparata a gestire l’emergenza pandemica, e nella memoria collettiva degli italiani sono ancora vivissime le tristi immagini dei camion militari che, a Bergamo, trasportavano le salme deiper. E sebbene ilabbia poi pateticamente provato a parlare di «moItalia» (smentito da tutti), ora stanno sempre più emergendo le colpe dell’esecutivo giallofucsia nella ...

