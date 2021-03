Il flop della campagna vaccinale in Lombardia ma si può rimediare

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 marzo 2021) «Vaccineremo tutti i lombardi entro giugno». La dichiarazione di Guido Bertolaso, nel giornosua nomina a Commissario Straordinario per lainaveva fatto ben sperare. Una sfida difficile per mille motivi ma, si diceva, i lombardi possono fare questo ed altro. Oggi però l'orgoglio padano deve fare i conti con una serie di errori, clamorosi, che stano trasformando la sfida di allora in una delle peggiori figure di sempre. La vicenda è nota a tutti, da giorni. Il portale che sta gestendo le prenotazioni per le vaccinazioni sta avendo grossi problemi. A Cremona due giorni fa di fatto non si è presentato nessuno, ma non per rinunce, proprio perché il famoso sms con l'appuntamento non è mai stato inviato. Così è toccato ad alcuni sindaci contattare e portare di persona anziani aventi ...