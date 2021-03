Il 'Covid party' degli okkupanti: ecco il lockdown del centro sociale (Di lunedì 22 marzo 2021) Elena Barlozzari Nel centro sociale torinese Gabrio, la prima domenica di lockdown è stata salutata con un party abusivo. I residenti: "Uno schiaffo a chi rispetta le regole". FdI annuncia interrogazione al ministro dell'Interno “È una situazione surreale, mentre il Paese è in zona rossa loro ballano e si divertono alla faccia delle tante attività chiuse”. Marco ha venticinque anni e non le manda certo a dire. È arrabbiato. Lavorava in una palestra, una delle tante che questa maledetta pandemia ha ridotto alla chiusura. Marco abita anche a due passi dal centro sociale Gabrio, un ex asilo occupato ventisette anni fa in zona San Paolo, a Torino. La prima domenica di lockdown, per gli abusivi, è trascorsa all’insegna del divertimento. Musica a tutto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Elena Barlozzari Neltorinese Gabrio, la prima domenica diè stata salutata con unabusivo. I residenti: "Uno schiaffo a chi rispetta le regole". FdI annuncia interrogazione al ministro dell'Interno “È una situazione surreale, mentre il Paese è in zona rossa loro ballano e si divertono alla faccia delle tante attività chiuse”. Marco ha venticinque anni e non le manda certo a dire. È arrabbiato. Lavorava in una palestra, una delle tante che questa maledetta pandemia ha ridotto alla chiusura. Marco abita anche a due passi dalGabrio, un ex asilo occupato ventisette anni fa in zona San Paolo, a Torino. La prima domenica di, per gli abusivi, è trascorsa all’insegna del divertimento. Musica a tutto ...

