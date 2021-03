Il Covid nel Sannio: nell’ultima settimana cresciuti contagi e ricoveri. TUTTI I DATI (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer la terza settimana consecutiva nel Sannio il rapporto tamponi/positivi si attesa sopra al 10%. Dai 4291 test effettuati negli ultimi sette giorni (-54) sono infatti emersi 485 nuovi contagi (+25). L’indice di positività sale così all’11,3%, quasi un punto percentuale in più rispetto ai DATI (10,59%) raccolti lo scorso 15 marzo (leggi qui). Crescono le infezioni e aumenta pure il numero dei ricoveri nei reparti Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Oggi sono 84 (62 i sanniti) le persone in cura presso il principale ospedale della città, una settimana fa erano 60 (48 i sanniti). Restando ancora all’ultima settimana, tre i decessi (6 nei sette giorni precedenti) e 225 i guariti (+51). Dall’inizio dell’anno, per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer la terzaconsecutiva nelil rapporto tamponi/positivi si attesa sopra al 10%. Dai 4291 test effettuati negli ultimi sette giorni (-54) sono infatti emersi 485 nuovi(+25). L’indice di positività sale così all’11,3%, quasi un punto percentuale in più rispetto ai(10,59%) raccolti lo scorso 15 marzo (leggi qui). Crescono le infezioni e aumenta pure il numero deinei repartidell’ospedale San Pio di Benevento. Oggi sono 84 (62 i sanniti) le persone in cura presso il principale ospedale della città, unafa erano 60 (48 i sanniti). Restando ancora all’ultima, tre i decessi (6 nei sette giorni precedenti) e 225 i guariti (+51). Dall’inizio dell’anno, per ...

