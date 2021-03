Il Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cultura di New York celebra il genio di Dante (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Comitato Italiano per il Patrimonio e la Cultura – New York, Inc. (IHCC-NY) celebra il genio di Dante Alighieri, il grande poeta e filosofo medievale. Il pomeriggio del 25 marzo, una lettura di estratti della Divina Commedia sarà presentata alla Statua Dante al Dante Park, posizionata di fronte al Lincoln Center alla 63esima Strada e Broadway. Il John D. Calandra Institute, CUNY, sarà sede di un simposio Dante più avanti nel corso della giornata. Gli eventi di New York seguono la designazione da parte del governo Italiano nel 2020 di una giornata nazionale annuale dedicata al poeta, noto come il “Padre della lingua italiana”, come proposto dal Ministro della ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilper ile la– New, Inc. (IHCC-NY)ildiAlighieri, il grande poeta e filosofo medievale. Il pomeriggio del 25 marzo, una lettura di estratti della Divina Commedia sarà presentata alla StatuaalPark, posizionata di fronte al Lincoln Center alla 63esima Strada e Broadway. Il John D. Calandra Institute, CUNY, sarà sede di un simposiopiù avanti nel corso della giornata. Gli eventi di Newseguono la designazione da parte del governonel 2020 di una giornata nazionale annuale dedicata al poeta, noto come il “Padre della lingua italiana”, come proposto dal Ministro della ...

