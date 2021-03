Il comitato etico dell'atletica mondiale ha deciso di ternersi fuori dal caso Schwazer (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - L'Athletics Integrity Unit (AIU), il comitato etico dell'atletismo mondiale, a quanto apprende l'AGI, avrebbe deciso di non entrare nel caso di Alex Schwazer. L'organismo mondiale, fondato dalla stessa federazione di atletica leggera (ex Iaaf, oggi World Athletics) ed entrato operativo il 4 aprile del 2017 per combattere il doping nella 'Regina dello sport', fa sapere che "il caso di Alex Schwazer è precedente all'Athletics Integrity Unit e quindi trattato da World Athletics". L'AIU, organo inquirente e giudicante in materia di doping ed etica nell'atletica leggera, risulta impegnata anche nella vicenda del doping nell'atletica russa: la federazione russa RusAF è sospesa dall'ex Iaaf, che comunque aveva un ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - L'Athletics Integrity Unit (AIU), il'atletismo, a quanto apprende l'AGI, avrebbedi non entrare nel caso di Alex Schwazer. L'organismo, fondato dalla stessa federazione dileggera (ex Iaaf, oggi World Athletics) ed entrato operativo il 4 aprile del 2017 per combattere il doping nella 'Reginao sport', fa sapere che "il caso di Alex Schwazer è precedente all'Athletics Integrity Unit e quindi trattato da World Athletics". L'AIU, organo inquirente e giudicante in materia di doping ed etica nell'leggera, risulta impegnata anche nella vicenda del doping nell'russa: la federazione russa RusAF è sospesa dall'ex Iaaf, che comunque aveva un ...

