Il centro storico di Macerata diventa un set per il nuovo film di Simone Riccioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Macerata - Finalmente le riprese del cortometraggio 'E tutto iniziò a tremare' sono arrivate e si concluderanno a Macerata, con la regia di Federica Biondi e un cast d'eccezione che vede protagonisti ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 marzo 2021)- Finalmente le riprese del cortometraggio 'E tutto iniziò a tremare' sono arrivate e si concluderanno a, con la regia di Federica Biondi e un cast d'eccezione che vede protagonisti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Belle, colorate. E sul mare. Sono le house boat del porticciolo di Su Siccu a Cagliari. Una sistemazione per i turi… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri di Venezia hanno arrestato 4 persone, di cui tre con precedenti per reati analoghi, indagate per rap… - MaestroScolari : Foto appena pubblicata @ San Marino Centro Storico - GiusTW : RT @JGiusi: E non solo nel centro storico! Si costruiscono quartieri senza parcheggi Le auto sono in file sparse sulle strade dei comprens… - BiasioloFranca : RT @VentagliP: #PerVilleECasali ~ Villa Aldrovandi Mazzacorati Edificio storico del XVII secolo che sorge poco fuori dal centro di Bologn… -