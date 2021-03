Il caso Serbia: quasi tutti vaccinati ma contagi in aumento. Nuova stretta del governo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il paradosso Serbia che ora fa paura al mondo. Se da Israele arrivava un vento di ottimismo con il ritorno alla vita normale dopo un’intensa e efficace campagna vaccinale (il contrario dell’Italia praticamente), dalla Serbia arrivano notizie opposte. Il governo si trova infatti costretto ad adottare nuove restrizioni a causa della crescita dei contagi, nonostante al momento il Paese balcanico ha vaccinato con almeno una dose un milione e mezzo di persone, su sette milioni di abitanti in totale: un ritmo che ha proiettato la piccola Serbia al secondo posto per vaccini effettuati nel continente europeo, dopo la Gran Bretagna e ben più avanti dei vicini dell’Ue. Ma c’è un ma. Grande come una casa.



TIGERLILSD : SERBIA: vrenzolissima, vincono il premio aiello perché già me li immagino come quelli piazzati a caso dopo austria… - nataben : Avanti sui vaccini, i contagi che aumentano. Il caso Serbia ci insegna cosa non dovremo fare (di S. Renda) - Jpolemica666 : RT @giovannidalloli: 'Avanti sui vaccini ma i contagi aumentano. Il caso Serbia ci insegna cosa non dovremo fare' colloquio con @bgallavott… - duesoli : RT @giovannidalloli: 'Avanti sui vaccini ma i contagi aumentano. Il caso Serbia ci insegna cosa non dovremo fare' colloquio con @bgallavott… - giovannidalloli : 'Avanti sui vaccini ma i contagi aumentano. Il caso Serbia ci insegna cosa non dovremo fare' colloquio con… -