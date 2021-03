Il caso del vaccino AstraZeneca: il contagio della (non) informazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Se per definizione si ha paura di quello che non si conosce, è chiaro che se abbiamo avuto paura del vaccino AstraZeneca nelle ultime settimane è perché quello che abbiamo letto non ci ha reso a conoscenza. Ma quando l’allarmismo proviene dall’informazione, allora il fallimento non è dell’opinione pubblica: è la sconfitta del giornalismo. Ancora prima dell’AstraZeneca era stato il turno del Covid fin dagli esordi, ma come fu anche per la Sars nel 2003: i casi emblematici di come ogni epidemia ne comporta inevitabilmente sempre un’altra. La contrazione tra l’informazione e l’epidemia ha insinuato nel sistema un contagio che corre più dei numeri di positività, ed è quello dell’infodemia. Che sia un neologismo è la prova di come le evoluzioni dei nuovi canali di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Se per definizione si ha paura di quello che non si conosce, è chiaro che se abbiamo avuto paura delnelle ultime settimane è perché quello che abbiamo letto non ci ha reso a conoscenza. Ma quando l’allarmismo proviene dall’, allora il fallimento non è dell’opinione pubblica: è la sconfitta del giornalismo. Ancora prima dell’era stato il turno del Covid fin dagli esordi, ma come fu anche per la Sars nel 2003: i casi emblematici di come ogni epidemia ne comporta inevitabilmente sempre un’altra. La contrazione tra l’e l’epidemia ha insinuato nel sistema unche corre più dei numeri di positività, ed è quello dell’infodemia. Che sia un neologismo è la prova di come le evoluzioni dei nuovi canali di ...

