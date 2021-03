Il cambio di rotta di Zelensky (Di lunedì 22 marzo 2021) La recente crisi esplosa tra Washington e Mosca pone nuovamente al centro dell'attenzione Kiev. Del resto, non è un caso che, negli ultimi mesi, si sia registrato un profondo cambio di passo da parte del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Quando entrò in carica nel maggio del 2019, Zelensky era di fatto il candidato filorusso. Pur non essendosi mai schierato apertamente con il Cremlino, era chiaro che, nella campagna elettorale dell'epoca, la figura antirussa fosse quella del suo rivale, l'allora presidente uscente, Petro Poroshenko: quest'ultimo era d'altronde stato il principale protagonista dell'avvicinamento di Kiev a Washington. Zelensky si era invece mostrato più ambiguo sul tema. E la sua vittoria elettorale venne non a caso salutata con favore dall'allora presidente americano, Donald Trump, che vedeva ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) La recente crisi esplosa tra Washington e Mosca pone nuovamente al centro dell'attenzione Kiev. Del resto, non è un caso che, negli ultimi mesi, si sia registrato un profondodi passo da parte del presidente ucraino, Volodymyr. Quando entrò in carica nel maggio del 2019,era di fatto il candidato filorusso. Pur non essendosi mai schierato apertamente con il Cremlino, era chiaro che, nella campagna elettorale dell'epoca, la figura antirussa fosse quella del suo rivale, l'allora presidente uscente, Petro Poroshenko: quest'ultimo era d'altronde stato il principale protagonista dell'avvicinamento di Kiev a Washington.si era invece mostrato più ambiguo sul tema. E la sua vittoria elettorale venne non a caso salutata con favore dall'allora presidente americano, Donald Trump, che vedeva ...

