Il bollettino 13 846 nuovi casi e 386 decessi Cresce il tasso di positività | è 8 | 2%

Advertising

fanpage : Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. La situazione Regione per Regione. - SkyTG24 : #Covid, 13.846 nuovi casi e 386 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino ?? - Corriere : In Italia 13.846 nuovi casi e 386 morti: il bollettino - OpiLecce : Covid. Il bollettino: oggi 13.846 nuovi casi e 386 decessi. Salgono i ricoveri ma oltre 32 mila guariti - VeronaNews_net : Bollettino NAZIONALE. 13.846 nuovi casi, 386 morti, +62 intensive (3.510), +565 ricoveri. 169mila tamponi –… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino 846

Read More In Evidenza Covid: 13.contagi e 386 decessi: i dati per regione 22 marzo 22 Marzo 2021 Sono 13.i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 marzo, secondo i dati deldella ...Sono 13.i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 marzo, secondo i dati deldella Protezione Civile con i numeri regione per regione. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute si ...StampaSono 13.846 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 169.196 tamponi secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I morti in un giorno sono stati 3 ...Le notizie di oggi 22 marzo sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale comunica che in provincia di Benevento, sono stati segnalati altri 19 nuovi positivi per un tota ...