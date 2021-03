Il blitz di Morra al centro vaccinale di Cosenza. Il direttore lo denuncia per abuso di potere (Di lunedì 22 marzo 2021) La scena è questa: Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia, arriva con la sua scorta al centro vaccinale di Cosenza. Irrompe, e chiede di parlare con il responsabile, il dott. Mario Marino (direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza). Urla. Perché? Perché – dice – son due giorni che i suoceri anziani cercano di prenotare la loro dose di vaccino: provano a chiamare il numero verde ma non risponde nessuno. “È normale”, gli riferisce il medico: “Il sistema di prenotazioni è cambiato, ora c’è la piattaforma gestita dalla Regione”. Ma Morra – a detta del medico – non lo vuol capire. E addirittura chiede alla sua scorta di identificare i medici lì presenti, e chiama il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) La scena è questa: Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Antimafia, arriva con la sua scorta aldi. Irrompe, e chiede di parlare con il responsabile, il dott. Mario Marino (del dipartimento di prevenzione dell’Asp di). Urla. Perché? Perché – dice – son due giorni che i suoceri anziani cercano di prenotare la loro dose di vaccino: provano a chiamare il numero verde ma non risponde nessuno. “È normale”, gli riferisce il medico: “Il sistema di prenotazioni è cambiato, ora c’è la piattaforma gestita dalla Regione”. Ma– a detta del medico – non lo vuol capire. E addirittura chiede alla sua scorta di identificare i medici lì presenti, e chiama il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ...

Advertising

Corriere : «Il senatore Morra si è presentato in ufficio e ha chiesto chi fosse il responsabile. Subito dopo, ha iniziato ad i… - lucianonobili : #Scanzi salta la fila per vaccinarsi prima. #Morra non vuole essere da meno. E per far vaccinare i parenti fa il bl… - Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - AndFranchini : RT @AndFranchini: Salvini e Meloni chiedono le dimissioni di #Morra per il blitz all'Asp di Cosenza Dirigente accusa il parlamentare M5S di… - mariamacina : RT @il_cappellini: Scanzi chiamato di straforo a fare il vaccino chiede agli italiani di essere ringraziato. Morra fa un blitz al centro va… -