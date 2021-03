“Ikea spia i suoi dipendenti” | il gigante svedese e le accuse di “sorveglianza illegale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 marzo 2021) Parigi, 22 mar – Una gran brutta figura per, multinazionaledell’arredamento, che rischia in Francia una multa da 3,7 milioni di euro (per non parlare del danno d’immagine). L’accusa? Quella di “re” i proprisotto accusa per la “” suiè messa sul banco degli accusati in seguito al processo scattato oggi in Francia, dove la locale filiale deldell’arredamento è accusata di aver messo in piedi un vero e proprio sistema dinei confronti dei, sindacalisti inclusi. La filiale francese diverrà nel tribunale transalpino ...