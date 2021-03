Ida Platano svolta sexy dopo Uomini e Donne | la dama in babydoll e gambe scoperte

(Di lunedì 22 marzo 2021) Idaha augurato ai suoi followers una buonanotte da sogno. La bella influencer è sempre più sicura di se stessa e sta dando ai suoi fans una nuova immagine della sua persona, più in linea con la sua nuova vita. Ida: Una buonanotte superIda, l’exdiè ormai lontana da quell’immagine che rimandava ai telespettatori. Spesso, nello studio dilaè apparsa stanca, affranta e in lacrime a causa della relazione con Riccardo Guarnieri. I dueaver vissuto un’inizio entusiasmante hanno perso via via la complicità a causa dei troppi litigi che li hanno allontanati sempre più, fino a decretare la fine del loro amore. ...

... con tanto di petali rossi come già avevano fatto Riccardo Guarenieri e Roberta Di Padua, l'amore dei quali va a gonfie vele mentremedita il ritorno in studio. Un momento particolarmente ...Come finirà adesso per lui? Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 21 marzo:torna per Luca? Gero lascia Uomini e donne? Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ancora una volta si ...Ida Platano, dopo l'addio di Riccardo Guarnieri, potrebbe tornare nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi per Gero e Luca ...Ida Platano sta pensando seriamente di tornare nel programma Uomini e Donne per corteggiare due uomini che le piacciono.