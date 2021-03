Ibrahimovic | «Rinnovo con il Milan? Ecco la verità»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Rinnovo

SVEZIA - Zlatanal suo ritorno in nazionale ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Janne Andersson, mettendo da parte le polemiche del passato. Il centravanti del Milan ha dichiarato di volersi ...Contro la Fiorentina, partendo titolare ,aveva un unico modo per zittire tutti, ...di nuovo la maglia della Svezia e invogliare i dirigenti rossoneri a stringere i tempi per ildi ...(ANSA) – MILANO, 22 MAR – “Rinnovo? Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti ...SUL MILAN - "Sono ottimista sul prolungamento. I compagni sono come i miei figli. Questa è l'atmosfera che abbiamo creato e il motivo per cui stiamo facendo bene. Voglio continuare al Milan e migliora ...