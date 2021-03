Ibrahimovic: "Rinnovo al Milan? Sono ottimista. Progetto che mi piace" (Di martedì 23 marzo 2021) Stoccolma , 22 marzo 2021 " Con il suo gol " il quindicesimo in altrettante partite di campionato disputate " Zlatan Ibrahimovi c ha ancora una volta dato un importante contributo al Milan per portare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Stoccolma , 22 marzo 2021 " Con il suo gol " il quindicesimo in altrettante partite di campionato disputate " Zlatan Ibrahimovi c ha ancora una volta dato un importante contributo alper portare ...

