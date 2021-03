Ibrahimovic cuore d’oro | si commuove parlando dei figli – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 marzo 2021) ? "I had Vincent here who really cried when I left him. But now it's okay." ????pic.twitter.com/ZXxNntzYFQ— SempreMilan (@SempreMilanCom) March 22, 2021 Durante la conferenza dal ritiro con la Svezia, Zlatanha mostrato parecchia commozionedeimostra il suo lato più umano e paterno. Durante la conferenza stampa dal ritiro con la nazionale svedese, l’attaccante del Milan si è commossodei propri. «Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo comprare cose nuove se si rompono… Come hanno preso il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva davvero quando sono andato via. Ma ora va bene.» Leggi su Calcionews24.com