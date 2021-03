Ibra: «Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli» (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct della Svezia Janne Andersson. Sul suo ritorno in Nazionale: “Non vengo qui perché sono Zlatan o Ibrahimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo…”. Sul suo ruolo in squadra: “Il ct Andersson gioca con due attaccanti, a volte giochiamo così al Milan. Sono appena arrivato. Al mister ho solo promesso di decidere le partite”. Sul resto del gruppo: “E’ stato divertente arrivare nell’hotel con tutti i giocatori. Qualche quadro è cambiato, ma è stato belle vedere gente come Sebastian Larsson e Emil Krafth. L’unica cosa che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatanhimovic ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct della Svezia Janne Andersson. Sul suo ritorno in Nazionale: “Non vengo qui perché sono Zlatan ohimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo…”. Sul suo ruolo in squadra: “Il ct Andersson gioca con due attaccanti, a volte giochiamo così al. Sono appena arrivato. Al mister ho solo promesso di decidere le partite”. Sul resto del gruppo: “E’ stato divertente arrivare nell’hotel con tutti i. Qualche quadro è cambiato, ma è stato belle vedere genteSebastian Larsson e Emil Krafth. L’unica cosa che ...

Advertising

pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - Fabien_27 : @PBPcalcio @Ibra_official È vero che è strapagato per il mestiere che fa ma dobbiamo essere orgogliosi noi milanist… - napolista : Ibra: «Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli» «Mi piace allenarmi forte.… - diegocecati : @PotereaiSith @franvanni Sono scelte Darth Vader. Io, guardando alla mia squadra, mi aspettavo dai miei giocatori u… - Liguglia : Ora vi dico una cosa, se arrivassimo in Champions Ibra rinnoverebbe anche in bianco pur di rigiocarla con il Milan,… -