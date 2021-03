Ibra, che malizia sul gol a Firenze. Thorsby su Belotti, ci stava il rigore (Di lunedì 22 marzo 2021) La moviola delle partite domenicali della ventottesima giornata. Qui gli episodi di Juve - Benevento . VERONA - ATALANTA (Pairetto) — Pairetto conferma il suo momento d'oro con una prestazione ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) La moviola delle partite domenicali della ventottesima giornata. Qui gli episodi di Juve - Benevento . VERONA - ATALANTA (Pairetto) — Pairetto conferma il suo momento d'oro con una prestazione ...

Advertising

PietroMazzara : Vittoria di cuore e testa. La decide #Calhanoglu, che conferma il grande feeling con il Franchi. Impeccabili #Kjaer… - pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - BullaInterista : @bobbbby70587089 Delira delira. Sul rinvio, sul fatto dove fosse il Milan se Ibra non fosse mancato. È bastato che… - robertu74 : @MilanNewsit La spinta di Ibra va a favore della Fiorentina.nel senso che Ibra voleva andare in fuorigioco..ma non… - sportli26181512 : Ibra, che malizia sul gol a Firenze. Thorsby su Belotti, ci stava il rigore: Ibra, che malizia sul gol a Firenze. T… -