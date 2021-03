I Wonder Pictures | tre film sull’agente speciale 117

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo il successo di critica e di pubblico de La Belle Époque Iporta in Italia il nuovo sorprendentedi Nicolas Bedos, AGENTE117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Allarme rosso in Africa nera, sontuosa produzione da 19 milioni di budget. Cosa ha acquisito I? Con l’occasione, I, forte dei successi delle commedie francesi già distribuite in Italia, ha acquisito anche i diritti di distribuzione dei due precedenti esilaranti episodi ancora inediti in Italia, AGENTE117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Missione Cairo e AGENTE117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Missione Rio. Stesso protagonista nei panni dell’Agente...

A distanza da alcune settimane dalla chiusura dell'edizione digitale della Berlinale 2021, Iannuncia, "rimarcando la centralità dell'uscita in sala, l'acquisizione di tre nuovi titoli. Dopo il successo di critica e di pubblico de La Belle Époque , Iporta in ...A chiusura della Berlinale 2021, Iè lieta di annunciare ? rimarcando la centralità dell'uscita theatrical - l'acquisizione di tre nuovi titoli. Dopo il successo di critica e di pubblico de La Belle Époque I...I Wonder Pictures distribuirà da luglio a settembre prossimo i due storici film parodistici francesi di spionaggio, Agente Speciale 117, insieme al nuovo diretto da Nicolas Bedos. Protagonista sempre ...Continuando sulla scia del successo di critica e di pubblico de La Belle Époque e di altri titolo d’Oltralpe distribuiti in Italia, I Wonder Pictures punta ancora sul cinema francese per le sue acquis ...