I russi alla battaglia navale nel Mediterraneo Parla l’amm Sanfelice

(Di lunedì 22 marzo 2021) Uno show di forza utile più come strumento di propaganda che dimostrazione di potenza, anche perché Mosca non vuole in alcun modo “alienarsi gli Stati Uniti in maniera permanente”. Sono le manovre navali russe degli ultimi giorni spiegate daliraglio Ferdinandodi Monteforte, esperto militare, professore di Studi strategici e autore con Laura Quadarella del libro “Il mondo dopo il Covid-19” (Mursia, 2020). Pochi giorni fa, tutti i sottomarinidella Flotta del Mar Nero sono stati fatti uscire dalle loro basi e messi in mare. La scorsa settimana sono emerse notizie su un sottomarino impegnato nela seguire le manovre della Nato, la quale nel frattempo ha dato il via a corpose esercitazioni (in partenza la grande Defender Europe) che puntano al fianco est, ai Balcani e al Mar Nero. Su ...