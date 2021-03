I pallidi emuli di Montalbano

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 23 marzo 2021) In principio fu, così amato che da oltre vent’anni la Rai ripropone imperterrita gli stessi episodi sicura che il pubblico li guarderà anche se li sa a memoria. A dir la verità nell’ultima puntata, Il metodo Catalanotti, qualche sconquasso il commissario l’ha provocato per via di quel tradimento con relativo abbandono della storica fidanzata Livia con una telefonata. Anzi, ha fatto di peggio, si è messo nella condizione di farsi lasciare, come il più classico dei fedifraghi sommerso dai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.