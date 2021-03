I Meeting Nazionale: straordinarie vittorie per il Posillipo (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPosillipo (Na) – Davide Piovesana, Emanuele Lobascio, Nando Chierchia, Federico Ceccarino. Rigorosamente in ordine di barca secondo la regola FISA, la feder remo interNazionale.Dal giovane, ma coriaceo prodiere Davide (bowman), al più esperto capovoga Federico (strokeman), passando per la seconda e la terza voga Emanuele e Nando, già all’unisono con Federico, vincitori del campionato italiano 2019. Iscritti tutti e quattro nelle due specialità selettive ( 2- e 4-) per il Memorial d’Aloja la regata InterNazionale che si terrà a Piediluco il 18 aprile. Nelle regate di sabato 20 marzo, entrambi gli equipaggi dei due senza rispettivamente composti da Chierchia–Ceccarino e Lobascio–Piovesana si mettono subito in evidenza vincendo la propria batteria eliminatoria. Ancora vincitori nella semifinale Chierchia e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Davide Piovesana, Emanuele Lobascio, Nando Chierchia, Federico Ceccarino. Rigorosamente in ordine di barca secondo la regola FISA, la feder remo inter.Dal giovane, ma coriaceo prodiere Davide (bowman), al più esperto capovoga Federico (strokeman), passando per la seconda e la terza voga Emanuele e Nando, già all’unisono con Federico, vincitori del campionato italiano 2019. Iscritti tutti e quattro nelle due specialità selettive ( 2- e 4-) per il Memorial d’Aloja la regata Interche si terrà a Piediluco il 18 aprile. Nelle regate di sabato 20 marzo, entrambi gli equipaggi dei due senza rispettivamente composti da Chierchia–Ceccarino e Lobascio–Piovesana si mettono subito in evidenza vincendo la propria batteria eliminatoria. Ancora vincitori nella semifinale Chierchia e ...

