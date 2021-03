I medici non vogliono che i vaccini siano somministrati dai farmacisti (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel decreto sostegni è stata inserita una norma volta ad accelerare la campagna di immunizzazione in tutta Italia: le vaccinazioni in farmacia. Come già annunciato nei giorni scorsi, la prima sperimentazione partirà dalla Liguria lunedì 29 marzo, poi si proseguirà nel resto del Paese. Ovviamente, per il momento, l’unico prodotto utilizzabile (viste le sue modalità di conservazione “più agili”) sarà Astrazeneca. Poi, dalla seconda metà di aprile (la data dovrebbe essere quella del 20) si potrà procedere – come già annunciato dalla Regione Lazio – procedere anche con Janssen, il prodotto anti-Covid di Johnson & Johnson. Vaccinazioni in farmacia: arriva l’altolà dell’ordine dei medici La Federazione degli ordini dei medici, però, non è d’accordo con la mossa del governo Draghi. Come riporta il quotidiano La Stampa, il Presidente della Fnomceo, Filippo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel decreto sostegni è stata inserita una norma volta ad accelerare la campagna di immunizzazione in tutta Italia: le vaccinazioni in farmacia. Come già annunciato nei giorni scorsi, la prima sperimentazione partirà dalla Liguria lunedì 29 marzo, poi si proseguirà nel resto del Paese. Ovviamente, per il momento, l’unico prodotto utilizzabile (viste le sue modalità di conservazione “più agili”) sarà Astrazeneca. Poi, dalla seconda metà di aprile (la data dovrebbe essere quella del 20) si potrà procedere – come già annunciato dalla Regione Lazio – procedere anche con Janssen, il prodotto anti-Covid di Johnson & Johnson. Vaccinazioni in farmacia: arriva l’altolà dell’ordine deiLa Federazione degli ordini dei, però, non è d’accordo con la mossa del governo Draghi. Come riporta il quotidiano La Stampa, il Presidente della Fnomceo, Filippo ...

