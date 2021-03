I Funko Pop Mortal Kombat ispirati al film (Di lunedì 22 marzo 2021) In attesa del film diretto da Simon McQuoid che uscirà quest’anno, sono arrivati i nuovi Funko Pop Mortal Kombat. Il catalogo delle statuine da collezione è piuttosto ampio e comprende i principali protagonisti della pellicola tratta dal famoso videogioco che, dopo aver debuttato negli Anni ’90, è diventato una vera e propria saga di successo con ben 11 capitoli. Tra gli eroi in versione Funko Pop Mortal Kombat segnaliamo degli autentici miti per tutti gli appassionati come Sub-Zero, Sonya Blade, Cole e Scorpion. Questa nuova produzione va ad unirsi ad un’altra piuttosto recente che ha come protagonisti i personaggi di Star Trek. Le statuine si possono acquistare online e sono disponibili anche al sito ufficiale di Amazon. Una produzione, questa, che va ad ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) In attesa deldiretto da Simon McQuoid che uscirà quest’anno, sono arrivati i nuoviPop. Il catalogo delle statuine da collezione è piuttosto ampio e comprende i principali protagonisti della pellicola tratta dal famoso videogioco che, dopo aver debuttato negli Anni ’90, è diventato una vera e propria saga di successo con ben 11 capitoli. Tra gli eroi in versionePopsegnaliamo degli autentici miti per tutti gli appassionati come Sub-Zero, Sonya Blade, Cole e Scorpion. Questa nuova produzione va ad unirsi ad un’altra piuttosto recente che ha come protagonisti i personaggi di Star Trek. Le statuine si possono acquistare online e sono disponibili anche al sito ufficiale di Amazon. Una produzione, questa, che va ad ...

Advertising

willsolacestan : RAGA HO APPENA SCOPERTO CHE ESISTONO I FUNKO POP DEI POKEMON - artvvniall : Il funko pop di Levi è l'unico a grandezza naturale???? - Mariolino_22 : Il mio angolo da #nerd (dietro ci sono altri Funko Pop, ne avrò una sessantina circa in totale) ???? - cucchiaia : La serie di Loki in uscita a giugno significa anche che usciranno finalmente sue nuove funko pop e non dovrò stare… - thunderandsea : @digg0ry_ anzi no prendi cedric e aspetta che escano i funko pop della serie -