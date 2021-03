I farmacisti ospedalieri soddisfatti per l’avvio della fase degli anticorpi monoclonali (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – In questi giorni sono arrivati nelle Farmacie Ospedaliere italiane i primi farmaci a base di Anticorpi Monoclonali (mAb). Contemporaneamente sono in via di definizione e diffusione a livello regionale i protocolli di somministrazione e monitoraggio dei mAb destinati a pazienti con infezione da Sars-Cov-2 da lieve a moderata. Arturo Cavaliere Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – In questi giorni sono arrivati nelle Farmacie Ospedaliere italiane i primi farmaci a base di Anticorpi Monoclonali (mAb). Contemporaneamente sono in via di definizione e diffusione a livello regionale i protocolli di somministrazione e monitoraggio dei mAb destinati a pazienti con infezione da Sars-Cov-2 da lieve a moderata. Arturo Cavaliere

