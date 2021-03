I 100 anni di Nino Manfredi, mille volti del cinema italiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, in piena ciociaria, Nino Manfredi. Il comico triste dentro che ha saputo conquistare il grande pubblico e i grandi registi con la stessa apparente semplicità dell'amico della porta accanto. Protagonista per oltre quarant'anni in teatro, al cinema e in televisione, con la sua cifra stilistica inconfondibile. Dopo un'adolescenza travagliata, trascorsa in un Collegio, si ammala di tubercolosi. In sanatorio impara a suonare il banjo e nasce la sua passione per la recitazione dopo aver assistito a un'esibizione della compagnia teatrale di Vittorio De Sica. Guarito, si iscrive all'università, ma passa le sere a recitare in un teatrino parrocchiale. Dopo un anno passato sui monti a Cassino, rifugiato per sfuggire al militare, scappa in montagna col fratello e a guerra ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 22 marzo del 1921 nasceva a Castro dei Volsci, in piena ciociaria,. Il comico triste dentro che ha saputo conquistare il grande pubblico e i grandi registi con la stessa apparente semplicità dell'amico della porta accanto. Protagonista per oltre quarant'in teatro, ale in televisione, con la sua cifra stilistica inconfondibile. Dopo un'adolescenza travagliata, trascorsa in un Collegio, si ammala di tubercolosi. In sanatorio impara a suonare il banjo e nasce la sua passione per la recitazione dopo aver assistito a un'esibizione della compagnia teatrale di Vittorio De Sica. Guarito, si iscrive all'università, ma passa le sere a recitare in un teatrino parrocchiale. Dopo un anno passato sui monti a Cassino, rifugiato per sfuggire al militare, scappa in montagna col fratello e a guerra ...

_Carabinieri_ : #NinoManfredi compirebbe oggi 100 anni. Con le sue interpretazioni ha scritto pagine indelebili della commedia e de… - la_Biennale : 'Io ho sempre scelto film difficili. Se non sono difficili, non mi stimolano.' Nasceva esattamente 100 anni fa… - _Techetechete : Come non ricordarlo nei panni di Geppetto nello sceneggiato “Le avventure di Pinocchio”(1972)... Su @RaiPlay una c… - paolo_di_mauro : @ritafrediani @GaetanoBellino 100% d’accordo, ma rimaniamo in Italia, una bella sospensione è sicuramente possibile… - nexusSEI_6 : RT @micheleboldrin: Live, su @liberioltre, discutendo 100 anni dopo di dinamitardi anarchici, regimi fascisti e sogni socialisti. https:/… -