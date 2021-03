Honest Thief | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 22 marzo 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2020 diretto da Mark Williams, con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il protagonista, Tom è un famigerato ladro e un novello romantico. I suoi sentimenti per la sua nuova fiamma Annie lo hanno ispirato a correggere gli sbagli passati e a lasciarsi alle spalle la vita criminale. Sebbene abbia sempre lavorato con integrità e precisione, portando a termine esclusivamente colpi bancari non violenti, non vuole che il suo rapporto con Annie si basi sulle bugie. Così decide di costituirsi all’FBI e di rinunciare all’ingente refurtiva in cambio di un patteggiamento e di un nuovo inizio. Quando ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Honest Thief

C'è un pizzico di nostalgia, per chi scrive, nel dover affrontare la recensione di, thriller a base di azione e vendetta con protagonista Liam Neeson che arriva direttamente su Sky per quanto riguarda il mercato italiano. Nostalgia perché, mentre in Italia i cinema ...BLACKLIGHT Regia: Mark Williams () Cast: Liam Neeson Genere: Thriller Action Bloch è un veterano dell'FBI in età da pensione incaricato di tirare fuori agenti sotto copertura da ...Recensione di Honest Thief, nuovo film d'azione e vendetta con protagonista Liam Neeson, disponibile su Sky. C'è un pizzico di nostalgia, per chi scrive, nel dover affrontare la recensione di Honest T ...Tom è un famigerato ladro e un novello romantico. I suoi sentimenti per la sua nuova fiamma Annie lo hanno ispirato a correggere gli sbagli passati e a lasciarsi alle spalle la vita criminale. Sebbene ...