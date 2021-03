“Ho mangiato il mio braccio e bevuto il sangue”. Fabrizio Corona in psichiatria, Massimo Giletti legge quello che è successo (Di lunedì 22 marzo 2021) A non è l’arena un momento davvero intenso quello di Massimo Giletti mentre le legge una lettera fattagli recapitare da Fabrizio Corona: “Mi ha fatto arrivare dei pensieri, li ho riassunti…”. Il conduttore parla con la voce rotta e molto pathos, legge quello che Corona gli ha scritto dal reparto di psichiatria del Niguarda di Milano: “Dite a Massimo che sto male, sto molto male, e voglio che Massimo sappia che cosa mi è successo ieri. Ho chiesto di poter andare in bagno a fumare. Mi hanno dato un accendino, sono controllato a vista praticamente da tre uomini della polizia penitenziaria. Mi siedo sul water e mi metto a fumare a torso nudo coi pantaloni tirati su”. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) A non è l’arena un momento davvero intensodimentre leuna lettera fattagli recapitare da: “Mi ha fatto arrivare dei pensieri, li ho riassunti…”. Il conduttore parla con la voce rotta e molto pathos,chegli ha scritto dal reparto didel Niguarda di Milano: “Dite ache sto male, sto molto male, e voglio chesappia che cosa mi èieri. Ho chiesto di poter andare in bagno a fumare. Mi hanno dato un accendino, sono controllato a vista praticamente da tre uomini della polizia penitenziaria. Mi siedo sul water e mi metto a fumare a torso nudo coi pantaloni tirati su”. E ...

