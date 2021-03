(Di lunedì 22 marzo 2021) Nel lontano 2017, Fox 21 e Hulu avevano annunciato che il creatore di John Wick Derek Kolstad era stato scelto per scrivere il pilot di unaTVbasata sul videogioco. Ci sono già stati due film di, uno con Timothy Olyphant, l'altro con Rupert Friend, ed entrambi avevano il letale47 come tradizionalmente rappresentato: calvo. Tuttavia, lache Kolstad ha pianificato introdurrà il misterioso personaggio con una testa piena di, scoprendo il proprio codice a barre solo alla fine del pilot. Perché questa scelta? Ebbene Kolstad in un'intervista lo spiega. "Ho scritto gli episodi 1 e 2, e la cosa fantastica è che mi hanno fatto introdurre un personaggio del genere nel nostro mondo post-moderno. E l'ho fatto proprio come 'Il terzo ...

Advertising

misteruplay2016 : Hitman, la serie TV vedrà un Agente 47 con i capelli - Eurogamer_it : La serie TV di #Hitman avrà un Agente 47 con i capelli. - GianlucaOdinson : Hitman: l'Agente 47 avrà i capelli nella nuova serie TV - GamingToday4 : Hitman: l’Agente 47 avrà i capelli nella nuova serie TV - PlayStationBit : I team di sviluppo di @SquareEnix sono al lavoro su un nuovo titolo della serie #HitmanSniper, mostrato con un teas… -

Ultime Notizie dalla rete : Hitman serie

Multiplayer.it

A llo Square Enix Presents non sono mancati i titol mobile, in questa news vi parliamo di ProjectSniper Assassins, il nuovo titolo dell'universo videoludico dell'Agente 47 Lasta tornando sulle piattaforme mobile con un nuovo gioco. Attualmente in fase di sviluppo con il titolo provvisorio Project: Sniper Assassins , è una delle poche volte nella...... True Colors , il nuovo capitolo della celebreche introduce una protagonista completamente ... FORSPOKEN OUTRIDERS TOMB RIDER BALAN WONDERWORLDSNIPER ASSASSINS SPACE INVADERS BUBBLE ...Ci sono già stati due film di Hitman, uno con Timothy Olyphant, l'altro con Rupert Friend, ed entrambi avevano il letale Agente 47 come tradizionalmente rappresentato: calvo. Tuttavia, la serie Hitman ...Hitman ha anche una serie TV in lavorazione, che discosterà dai videogiochi per alcune caratteristiche, tra cui il fatto che l'Agente 47 avrà i capelli.. Hitman ha una nuova serie TV in lavorazio ...