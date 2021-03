“Hey | ma che succede?!” Imprevisto in diretta per Barbara D’Urso | tutti gli occhi puntati su Dayane Mello

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) È accaduto proprio ieri sera quando è stata trasmessa una nuova puntata del programma della Barbarella nazionale ed è dunque andata in onda una nuova puntata di Live Non è La. Ogni episodio condotto dallaè corredato da numerosi ospiti, che spesso litigano, portando alla luce nuovi e pazzeschi gossip. Ieri, domenica 21 marzo, oltre a parlare del covid, hanno fatto il loro ingresso numerosi e vari personaggi del mondo dello spettacolo, fra loro anche la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip,. La modella ha raccontato: “Con Rosalinda abbiamo fatto un bel percorso, ci siamo prese al primo sguardo. E’ una brava ragazza ma le ho fatto capire che per me quello era un lavoro e non la vita reale”. (Continua dopo le foto) Oltre queste parole,...