Hera celebra l’acqua | non è scontato che sia fruibile a tutti

(Di lunedì 22 marzo 2021) MODENA – “Quando apriamo il rubinetto di casa diamo per scontato che esca pulita, perfetta, potabile, ma non è così semplice. Ha bisogno di un lavoro di cura capillare giornaliero”. Per la Giornata mondiale dell’acqua, Hera ricorda quanto lavoro sia necessario per far sì che il bene più prezioso che ci sia possa essere fruibile a tutti. “È così perché ci lavoriamo molto tutti insieme naturalmente, perché è molto più di un bene prezioso, l’acqua è veramente vita“, afferma Susanna Zucchelli, direttore Acqua della multiutility. Un lavoro “a volte anche oscuro”, sotterraneo quasi, come dimostrano i “nostri 41.000 chilometri di rete idrica tra acquedotto, fognature e depurazione sotto di noi: significa fare il giro del mondo”.

